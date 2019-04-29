«Нафтогаз» пытается арестовать активы «Газпрома» в Люксембурге, фото — Reuters

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Украинская государственная компания «Нафтогаз» сообщила кредиторам «Газпрома» в Люксембурге об аресте задолженности и активов российского газового холдинга в этой стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет российской компании за 2018 год.

В прошлом году «Газпром» не смог открыть новые кредитные линии в Великобритании после того, как «Нафтогаз» инициировал процесс ареста активов «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.

«15 февраля 2019 года НАК „Нафтогаз Украины“ направила в адрес подразделений крупнейших банков Люксембурга и Gaz Capital S.A. сообщение об аресте любой задолженности и активов ЧАО „Газпром“ в Люксембурге», — говорится в отчете.

«Газпром» 15 апреля обжаловал арест в суде Люксембурга. В этой стране «Газпром» кредитуют Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, а также Deutsche Bank Luxembourg, следует из отчета компании.

Кроме того, в Люксембурге находится структура «Газпрома» — Gaz Capital S.A., которая регулярно выступает эмитентом по облигационным займам компании. В конце апреля Gaz Capital выпустил облигации на 1,25 млрд долл. со сроком погашения в 2026 году.

По результатам двух арбитражных производств в деле о транзите в Стокгольме «Газпром» должен выплатить 2,56 млрд долл. Киеву, с чем россияне не соглашаются. «Нафтогаз» запустил процедуру взыскания активов «Газпрома» в Великобритании, Швейцарии и Нидерландах.

Напомним, «Нафтогаз» выиграл суд против «Газпрома» по крымских активах. Суд в Гааге принял решение по иску НАК «Нафотогаз» в отношении захваченных Российской Федерацией в Крыму и на шельфе Черного моря активов. Конкретную сумму убытков будут рассматривать на следующем слушании, которое, ориентировочно, состоится в этом году или в начале 2020 года.