Зеленского в Турции сопровождали фейки и росСМИ, фото — Фейсбук

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Зе-команда обнародовала 29 апреля заявление относительно фейков во время отпуска победителя президентских выборов в Украине. Отдых Владимира Зеленского в Бодруме сопровождали информационные фейки и провокации российских СМИ.

Информационные вбросы, по мнению пресс-службы победителя выборов, организовали люди из окружения Петра Порошенко. В частности, речь идет о посте в Фейсбук нардепа от БПП Владимира Арьева, который сообщил о том, что на отдыхе в Турции вместе с Зеленским во время приготовления шашлыка заметили немецкого политика Грегора Гизи. Гизи — лидер «левых» в Бундестаге, он лоббирует интересы России в ПАСЕ.

«Впоследствии выяснилось, что рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, повар Фират, и Арьев обновил свой ФБ-пост», — заявили в Зе-команде.

Депутат извинился, но его сообщение пошло в СМИ.

У Зеленского также назвали фейком информацию об отдыхе художественного руководителя студии «Квартал 95» на яхте Игоря Коломойского и его встречах с представителями Суркова и Медведчука.

Кроме того, на закрытую территорию отеля, в котором отдыхала чета Зеленских, пробрались журналисты телеканала «Россия». Они представились гостями отеля и даже сфотографировались с Зеленским, а затем пытались организовать провокацию.

«Краткосрочный и довольно беспокойный отдых Зеленского уже завершился. Он возвращается к делам», — заявили в Зе-команде.

Напомним, что сегодня новоизбранный президент Владимир Зеленский завершил отдых на популярном турецком курорте в Бодруме и вернулся в Украину рейсом авиакомпании Turkish Airlines. На юго-западе соседней страны политик вместе с семьей провел три дня.