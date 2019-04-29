Ревнивый мексиканец выкопал тоннель для слежки за бывшей женой и застрял в нем, фото — bogoslov.org

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Ревнивый житель мексиканского города Пуэрто-Пеньяско выкопал тоннель для слежения за бывшей женой и застрял в нем.

Портал Mexico News Daily рассказал, что 58-летняя Гризельда Сантильяна вызвала полицию, чтобы сообщить о странных звуках, которые она слышит вблизи своего дома. Выяснилось, что под ее домом скрывается бывший муж Сезар Арнольдо Гомес.

Женщина считала источником странных звуков котов. Однако со временем шум усилился и Сантильяна вместе с соседом осмотрели участок. Возле дома они нашли вход в тоннель, несколько ножей и бутылки с водой. Внутри находился 50-летний Гомес, который примерно сутки не мог выбраться наружу и просил о помощи.

Прибывшие на место спасатели почти час извлекали мексиканца из тоннеля. Гомес страдал от обезвоживания, его госпитализировали.

После выписки мужчину взяли под стражу за нарушение судебного решения, запрещавшего ему приближаться к жене. Сантильяна отметила, что рассталась с мужем из-за его чрезмерной ревности.