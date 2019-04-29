Ревнивий мексиканець викопав тунель для стеження за колишньою дружиною і застряг в ньому, фото — bogoslov.org

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Ревнивий мешканець мексиканського міста Пуерто-Пеньяско викопав тунель для стеження за колишньою дружиною і застряг в ньому.

Портал Mexico News Daily розповів, що 58-річна Гризельда Сантільяна викликала поліцію, щоб повідомити про дивні звуки, які вона чує поблизу свого будинку. З’ясувалося, що під її будинком ховається колишній чоловік Сезар Арнольдо Гомес.

Жінка розповіла, що впродовж тижня вважала джерелом дивних звуків котів. Однак з часом шум посилився і Сантільяна разом з сусідом оглянули ділянку. Біля будинку вони знайшли вхід до тунелю, кілька ножів і пляшки з водою. Всередині перебував 50-річний Гомес, який приблизно добу не міг вибратися назовні і просив про допомогу.

Прибулі на місце рятувальники майже годину витягували мексиканця з тунелю. Гомес страждав від зневоднення, його госпіталізували.

Після виписки чоловіка взяли під варту за порушення судового рішення, що забороняло йому наближатися до дружини. Сантільяна зазначила, що розлучилася з чоловіком через його надмірні ревнощів.