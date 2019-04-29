Зеленського в Туреччині супроводжували фейки і росЗМІ, фото — Фейсбук

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Зе-команда оприлюднила 29 квітня заяву щодо фейкостворення під час відпустки переможця президентських виборів в Україні. Відпочинок Володимира Зеленського у Бодрумі супроводжували інформаційні фейки та провокації російських ЗМІ.

Інформаційні вкидання, на думку прес-служби переможця виборів, організували люди з оточення Петра Порошенка. Зокрема, йдеться про пост нардепа від БПП Володимира Ар'єва, який повідомив про те, що на відпочинку в Туреччині разом із Зеленським під час приготування шашлику помітили німецького політика Грегора Гізі. Гізі — лідер «лівих» у Бундестазі і лобіює інтереси Росії в ПАРЄ.

«Згодом з’ясувалося, що поруч із Зеленським був працівник турецького ресторану, кухар Фірат, і Ар'єв оновив свій ФБ-пост», — заявили в Зе-команді.

Депутат вибачився, але його повідомлення пішло у ЗМІ.

В Зеленського також назвали фейком інформацію щодо відпочинку художнього керівника студії «Квартал 95» на яхті Ігоря Коломойського і його зустрічі з представниками Суркова і Медведчука.

Крім того, на закриту територію готелю, у якому відпочивали Зеленські, пробралися журналісти телеканалу «Росія». Вони представилися гостями готелю і навіть сфотографувалися із Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію.

«Короткостроковий і досить неспокійний відпочинок Зеленського вже завершився. Він повертається до справ», — заявили в Зе-команді.

Нагадаємо, що сьогодні новообраний президент Володимир Зеленський завершив відпочинок на популярному турецькому курорті в Бодрумі і повернувся в Україну рейсом авіакомпанії Turkish Airlines. На південному заході сусідньої країни політик разом з сім'єю провів три дні.