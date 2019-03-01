«Нафтогаз» выиграл суд против «Газпрома» по захваченным Россией крымским активам (ИНФОГРАФИКА)

«Нафтогаз» снова судится с «Газпромом», фото: Twitter

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НАК «Нафотогаз» получил решение гаагского арбитража по своему иску против российского «Газпрома» о захваченных Россией в Крыму и на шельфе Черного моря активах.

Сумма иска составляет 5 млрд долл. Суд признал свою юрисдикцию по этому делу. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает агентство «РБК-Украина».

«Решение является положительным», — заявил Коболев.

Госчиновник подчеркнул, что представителям украинской компании удалось доказать, что Россия как государство виновата в потере активов «Нафтогаза» и должна их компенсировать.

Конкретную сумму убытков будут рассматривать на следующем слушании, которое, ориентировочно, состоится в начале 2020 года.

Иск касается не только оборудования, буровых платформ, судов, газопроводов и запасов газа в хранилищах, которые принадлежали госкомпании, но и спецразрешений на пользование недрами и проведение разведки в прибрежной зоне.

Напомним, в начале января директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что госкомпания готова уменьшить исковые требования к «Газпрому» с 12 до 2 млрд долл. в случае подписания контракта о транзите газа Украиной после 2019 года.