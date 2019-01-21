«Нафтогаз» уменьшит исковые требования к «Газпрому» на 10 млрд долл. при условии транзита газа через Украину. Фото: Цензор.НЕТ

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«Нафтогаз» готов уменьшить исковые требования к «Газпрому» на 10 млрд долл. при условии подписания контракта о транзите газа через Украину.

Исполнительный директор компании Юрий Витренко напомнил, что сейчас сумма иска к «Газпрому» составляет 12 млрд долл. Впрочем, «Нафтогаз» готов уменьшить ее до 2 млрд долл. в случае подписания контракта о транзите после 2019 года, сообщает «Громадське».

Сообщается, что 10 млрд долл. в этом иске составляют расходы, которые понесла бы Украина в случае отсутствия транзита газа, а 2 млрд долл. — доля расходов, не покрываемых по текущему тарифу. Однако Витренко отметил, что «Нафтогаз» не будет делать уступки по искам против «Газпрома», которые украинская компания уже выиграла в Стокгольмском арбитраже.

Добавим, что действие контракта о транзите газа по территории Украины завершится 31 декабря 2019 года. Сегодня в Брюсселе должны состояться переговоры между Украиной и Россией о пересмотре газового контракта по импорту и транзиту голубого топлива.

Напомним, украинская энергетическая компания начнет процесс стягивания с «Газпрома» 2,7 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража уже в 2019 году.