Юная российская фигуристка рассказала об употреблении «правильного допинга» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117084-unaya-rossiyskaya-figuristka-rasskazala-ob-upotreblenii-pravilnogo-dopinga-video.htmlRacurs.ua
Тринадцатилетняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время общения с болельщиками в своем Instagram (Инстаграм) рассказала, что для того, чтобы хорошо выступать, необходимо принимать допинг.
«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все», — сказала спортсменка.
Она подчеркнула, что нужно принимать только правильный допинг. Кроме того, Шаботова отметила, что во дворце спорта «Хрустальный», в котором она тренируется, также принимают допинг.
«Конечно, пьют», — констатировала юная фигуристка в комментариях.
Шаботова победила на пятом этапе Кубка России, который состоялся в начале января. Анастасия тренируется в спортивной школе «Снежные барсы». Представителями дворца «Хрустальный» являются несколько известных российских взрослых фигуристок.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганусов уже заявил, что его ведомство проанализирует заявления 13-летней фигуристки.
Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане один из допинг-тестов российского спортсмена из сборной команды по керлингу Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.