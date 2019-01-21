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Ракурс
Фигуристка Анастасия Шаботова, фото — news.ru

Юная российская фигуристка рассказала об употреблении «правильного допинга» (ВИДЕО)

21 янв 2019, 17:15
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Тринадцатилетняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время общения с болельщиками в своем Instagram (Инстаграм) рассказала, что для того, чтобы хорошо выступать, необходимо принимать допинг.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все», — сказала спортсменка.

Она подчеркнула, что нужно принимать только правильный допинг. Кроме того, Шаботова отметила, что во дворце спорта «Хрустальный», в котором она тренируется, также принимают допинг.

«Конечно, пьют», — констатировала юная фигуристка в комментариях.

Шаботова победила на пятом этапе Кубка России, который состоялся в начале января. Анастасия тренируется в спортивной школе «Снежные барсы». Представителями дворца «Хрустальный» являются несколько известных российских взрослых фигуристок.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганусов уже заявил, что его ведомство проанализирует заявления 13-летней фигуристки.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане один из допинг-тестов российского спортсмена из сборной команды по керлингу Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.

Источник: Ракурс


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