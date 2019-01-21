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Ракурс
Геращенко рассказала о новом письме от Сенцова. Фото: Зеркало недели

Новое письмо от Сенцова получила нардеп Геращенко (ФОТО)

21 янв 2019, 16:50
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Вице-спикер Верховной Рады нардеп Ирина Геращенко сегодня, 21 января, сообщила в Facebook, что получила письмо от украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого удерживают в российской тюрьме.

Сенцов в письме попросил передать привет всем украинцам, а также лично президенту Петру Порошенко и министру Павлу Климкину. Он отметил, что на российском телевидении о них высказываются плохо, а это значит, что они делают все правильно.

Также Сенцов написал, что считает очень важным то, что государство занялось поддержкой кинопроизводства и книгоиздания. В тюрьме, в информационной блокаде он следит за изменениями в Украине, особенно в гуманитарной сфере.

Сенцов рассказал в письме, что планирует порадовать украинцев своими новыми книгами, сценариями и фильмами в ближайшее время. Также Олег считает очень важными инициативы и внимание к инклюзивному образованию.

Геращенко рассказала о новом письме от Сенцова. Фото: Ирина Геращенко / FacebookНапомним, что Сенцова выписали из медицинской части в колонии № 8 в заполярном городе Лабытнанги, где он находится. Соответствующее решение российские тюремщики приняли, руководствуясь выводами врача.

Источник: Ракурс


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