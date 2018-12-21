Политзаключенного Сенцова выписали из медицинской части колонии в Лабытнанги

Олег Сенцов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115980-politzakluchennogo-sencova-vypisali-iz-medicinskoy-chasti-kolonii-v-labytnangi.html

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Незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова выписали из медицинской части в колонии № 8 в Заполярном городе Лабытнанги, где он находится.

Соответствующее решение российские тюремщики приняли, руководствуясь выводами лечащего врача.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Ямало-Ненецком автономном округе.

Отмечается, что состояние политзаключенного оценивается как удовлетворительное, в колонии его могут привлекать его к работе.

В медчасть Сенцов попал в результате голодовки, которую он осуществлял в течение 145-ти дней с 14 мая этого года. Своим голоданием он пытался добиться освобождения всех незаконно удерживаемых Кремлем украинских политзаключенных. Несмотря на давление международного сообщества, российские власти не пошли на уступки относительно Сенцова.

Голодовку политзаключенный прекратил в начале октября из-за угроз российских тюремщиков применить к нему принудительное кормление.

Напомним, Сенцов в конце октября стал лауреатом премии Сахарова, которая вручается за достижения в защите прав и свобод человека.