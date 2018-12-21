Політв’язня Сенцова виписали з медичної частини колонії в Лабитнангі

Олег Сенцов, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n115980-politv-yaznya-sencova-vypysaly-z-medychnoyi-chastyny-koloniyi-v-labytnangi.html

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Незаконно утримуваного в Росії українського політв’язня Олега Сенцова виписали з медичної частини в колонії № 8 в заполярному місті Лабитнангі, де він перебуває.

Відповідне рішення російські тюремники ухвалили, керуючись висновками лікаря.

Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на управління Федеральної служби виконання покарань РФ в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Зазначається, що стан політв’язня оцінюється як задовільний, у колонії його можуть залучати його до праці.

До медчастини Сенцов потрапив внаслідок голодування, яке він здійснював протягом 145-ти днів з 14 травня цього року. Своїм голодуванням він намагався домогтися звільнення всіх незаконно утримуваних Кремлем українських політв’язнів. Попри тиск міжнародної спільноти, російська влада не пішла на поступки щодо Сенцова.

Голодування політв’язень припинив на початку жовтня через погрози російських тюремників застосувати до нього примусове годування.

Нагадаємо, Сенцов наприкінці жовтня став лауреатом цьогорічної премії Сахарова, яку вручають за досягнення в захисті прав та свобод людини.