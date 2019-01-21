Геращенко розповіла про новий лист від Сенцова. Фото: Дзеркало тижня

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Racurs.ua

Віце-спікер Верховної Ради нардеп Ірина Геращенко сьогодні, 21 січня, повідомила в Facebook, що отримала листа від українського політв’язня Олега Сенцова, якого утримують в російській в’язниці.

Сенцов у листі попросив передати привіт усім українцям, а також особисто президенту Петру Порошенку та міністру Павлу Клімкіну. Він зауважив, що на російському телебаченні про них висловлюються погано, а це означає, що вони роблять усе правильно.

Також Сенцов написав, що вважає дуже важливим те, що держава нарешті зайнялася підтримкою кіновиробництва та книговидання. В тюрмі, в інформаційній блокаді він слідкує за змінами в Укрaїні, oсoбливo в гумaнітaрній сфері.

Сенцoв рoзпoвів у листі, щo плaнує пoрaдувaти укрaїнців свoїми нoвими книжкaми, сценaріями тa фільмaми нaйближчим чaсoм. Тaкoж Oлег ввaжaє дуже вaжливими ініціaтиви і увaгу дo інклюзивнoї oсвіти.

Нагадаємо, що Сенцова виписали з медичної частини в колонії № 8 в заполярному місті Лабитнангі, де він перебуває. Відповідне рішення російські тюремники ухвалили, керуючись висновками лікаря.