Юна російська фігуристка розповіла про вживання «правильного допінгу» (ВІДЕО)

Фігуристка Анастасія Шаботова, фото — news.ru

https://racurs.ua/ua/n117084-una-rosiyska-figurystka-rozpovila-pro-vjyvannya-pravylnogo-dopingu-video.html

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Тринадцятирічна російська фігуристка Анастасія Шаботова під час спілкування з уболівальниками у своєму Instagram (Інстаграм) розповіла, що для того, щоб добре виступати, необхідно приймати допінг.

«Як виступати стабільно? Випити багато допінгу — і виступаєш стабільно. Ось і все», — сказала спортсменка.

Вона наголосила, що потрібно приймати тільки правильний допінг. Крім того, Шаботова зазначила, що в палаці спорту «Кришталевий», у якому вона тренується, також приймають допінг.

«Звичайно, п’ють», — констатувала юна фігуристка у коментарях.

Шаботова перемогла на п’ятому етапі Кубка Росії, який відбувся на початку січня. Анастасія тренується в спортивній школі «Снігові барси». Представниками палацу «Кришталевий» є чимало відомих російських дорослих фігуристок.

Глава Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус вже заявив, що його відомство проаналізує заяви 13-річної фігуристки.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані один з допінг-тестів російського спортсмена зі збірної команди з керлінгу Олександра Крушельницького дав позитивний результат на мельдоній.