«Нафтогаз» зменшить позовні вимоги до «Газпрому» на 10 млрд дол. за умови транзиту газу через Україну. Фото: Цензор.НЕТ

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«Нафтогаз» готовий зменшити позовні вимоги до «Газпрому» на 10 млрд дол. за умови підписання контракту про транзит газу через Україну.

Виконавчий директор компанії Юрій Вітренко нагадав, що наразі сума позову до «Газпрому» складає 12 млрд дол. Утім, «Нафтогаз» готовий зменшити її до 2 млрд дол. у разі підписання контракту про транзит після 2019 року, повідомляє «Громадське».

Повідомляється, що 10 млрд дол. у цьому позові складають витрати, які б понесла Україна у разі відсутності транзиту газу, а 2 млрд дол. — частка витрат, що не покриваються за поточного тарифу. Проте Вітренко зазначив, що «Нафтогаз» не робитиме поступок за позовами проти «Газпрому», які українська компанія вже виграла у Стокгольмському арбітражі.

Додамо, що дія контракту про транзит газу територією України завершиться 31 грудня 2019 року. Сьогодні у Брюселі повинні відбутися переговори між Україною та Росією про перегляд газового контракту щодо імпорту і транзиту блакитного палива.

Нагадаємо, українська енергетична компанія розпочне процес стягнення з «Газпрому» 2,7 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу вже у 2019 році.