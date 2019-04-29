«Нафтогаз» намагається заарештувати активи «Газпрому» в Люксембурзі, фото — Reuters

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Українська державна компанія «Нафтогаз» повідомила люксембурзьких кредиторів «Газпрому» про арешт заборгованості і активів російського газового холдингу у цій країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт російської компанії за 2018 рік.

У минулому році «Газпром» не зміг позичити кошти у Великій Британії після того, як «Нафтогаз» ініціював процес арешту активів «Газпрому» в Нідерландах, Швейцарії та Великій Британії.

«15 лютого 2019 року НАК „Нафтогаз України“ направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital S.A. повідомлення про арешт будь-якої заборгованості і активів ПАТ „Газпром“ в Люксембурзі», — йдеться у звіті.

«Газпром» 15 квітня оскаржив арешт в суді Люксембургу. У цій країні «Газпром» кредитують Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, а також Deutsche Bank Luxembourg, випливає зі звіту компанії.

Крім того, в Люксембурзі розташоване структура «Газпрому» — Gaz Capital S.A., яка регулярно виступає емітентом за облігаційними позиками компанії. В кінці квітня Gaz Capital випустив облігації на 1,25 млрд дол. з терміном погашення в 2026 році.

За результатами двох арбітражних проваджень у справі про транзит в Стокгольмі «Газпром» мусить виплатити 2,56 млрд дол. Києву, з чим росіяни не погоджуються. «Нафтогаз» запустив процедуру стягнення активів «Газпрому» у Великій Британії, Швейцарії та Нідерландах.

Нагадаємо, «Нафтогаз» виграв суд проти «Газпрому» щодо кримських активів. Суд в Гаазі ухвалив рішення за позовом НАК «Нафотогаз» щодо захоплених Росією в Криму та на шельфі Чорного моря активів. Конкретну суму збитків розглядатимуть на наступному слуханні, котре, орієнтовно, відбудеться у цьому році або на початку 2020 року.