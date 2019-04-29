Поливаний понеділок у Львові, фото — Фейсбук

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У багатьох містах західного регіону України на другий день Великодня відбулися масові обливання водою.

В Івано-Франківську сьогодні перед поливаннями для учасників забав провели вікторини на знання великодніх звичаїв та дарували подарунки. Згодом учасники тричі обливались, перед цим промовляючи «Христос воскрес — Воістину воскрес».

У Львові обливання влаштували у самісінькому центрі міста — поблизу Ратуші на площі Ринок. До львів’ян та гостей міста вийшов й мер Андрій Садовий. На площі спеціально встановили конструкцію, з якої обливали перехожих.

Поливаний понеділок (обливаний понеділок) — другий день Великодніх свят, понеділок. Він отримав таку назву, оскільки цього дня, за стародавнім звичаєм, хлопці обливають дівчат водою — «очищаються». Найбільше цей обряд поширений на Галичині.

В поливаний понеділок дівчата відкуплялися від хлопців писанками, щоб ті не обливали їх водою.

Вважалось, якщо дівчина повертається додому суха — це для неї ганьба. Тож дівчата хотіли, щоби їх облили, адже це свідчило про серйозні наміри парубка, котрий зазвичай обливав тільки ту, яка йому подобалась.