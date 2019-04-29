У Бразилії під час показу мод помер 26-річний юнак-модель, фото — hln.be

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Ракурс

Модель Талес Соарес помер на подіумі у Бразилії. Під час показу мод 26-річний юнак-модель спіткнувся на подіумі, впав, знепритомнів і помер у лікарні.

Трагедія сталася під час Тижня моди у місті Сан-Паулу, Соарес впав під час показу бренду Ocksa, повідомляє видання hln.be.

Остаточна причина смерті юнака встановлюється. Спочатку вважалося, що падіння сталося через те, що Талес заплутався у зав’язках взуття та спіткнувся. Глядачі спершу вирішили, що це була частина шоу, але хлопця почало трусити, з його рота пішла піна. Його терміново відвезли до лікарні у непритомному стані. Медики констатували смерть Талеса.

Видання пише про те, що 26-річна модель не скаржився на проблеми зі здоров’ям. Соарес дотримувався здорової дієти і був вегетаріанцем.