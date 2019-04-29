Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия, фото Фейсбук А.Копица

https://racurs.ua/n121378-anomalnyy-grad-vypal-v-nejine-foto-stihiynogo-bedstviya.html

Ракурс

В Черниговской области на Пасху разгулялась стихия — райцентр Нежин и окрестности города покрылись толстым слоем града.

Эти осадки местные жители сначала приняли за снег — настолько толстым был слой града, а его шарики получили аномально большой диаметр.

Местные начали делиться фотографиями пейзажей за окнами в социальных сетях.

Анатолий Копица дописал в Фейсбук: «Нежин в зоне стихийного бедствия! Что теперь делать селянам?». Люди также предполагают, что неожиданное стихийное бедствие может вызвать подорожание овощей и фруктов в регионе, поскольку в конце апреля на Черниговщине уже продолжалось цветения большинства деревьев, а хозяйства провели посевную кампанию.

Напомним, что град и грозы днями наделали беды в Золочевском районе Львовской области и на Тернопольщине. Здесь были подтоплены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и приусадебные участки.