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Ракурс
Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия, фото Фейсбук А.Копица

Аномальный град выпал в Нежине — фото стихийного бедствия

29 апр 2019, 19:50
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В Черниговской области на Пасху разгулялась стихия — райцентр Нежин и окрестности города покрылись толстым слоем града.

Эти осадки местные жители сначала приняли за снег — настолько толстым был слой града, а его шарики получили аномально большой диаметр.

Местные начали делиться фотографиями пейзажей за окнами в социальных сетях.

Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия

Анатолий Копица дописал в Фейсбук: «Нежин в зоне стихийного бедствия! Что теперь делать селянам?». Люди также предполагают, что неожиданное стихийное бедствие может вызвать подорожание овощей и фруктов в регионе, поскольку в конце апреля на Черниговщине уже продолжалось цветения большинства деревьев, а хозяйства провели посевную кампанию.

Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия

Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия

Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия

Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия

Аномальный град покрыл Нежин — фото стихийного бедствия

Напомним, что град и грозы днями наделали беды в Золочевском районе Львовской области и на Тернопольщине. Здесь были подтоплены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и приусадебные участки.

Источник: Ракурс


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