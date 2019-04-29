У Білорусі за хабарі затримали колишнього головного охоронця Лукашенка Втюріна, фото — КП

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У Білорусі заведено кримінальну справу на Андрія Втюріна, заступника держсекретаря Ради безпеки і колишнього начальника охорони президента Олександра Лукашенка.

Як пише видання «Наша нива», Втюріна ще тиждень тому затримали співробітники КДБ. Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі 150 тис. дол.

Втюрін працював у службі безпеки Лукашенка з 1995 року — з моменту його приходу до влади в країні. З 2007 року по 2014 рік очолював охорону президента. Після цього він перейшов на роботу до Ради безпеки країни. Білоруські ЗМІ називали Втюріна одним з найвпливовіших політиків і віп-персон країни.

Нагадаємо, що навесні 2019 року президент Лукашенко заявив про «викручування рук» Росією і готовий перекрити нафтопроводи «на ремонт». Лукашенко порівняв дії Росії щодо його країни з санкціями. Йшлося про дії Росії із закриття ринку для низки білоруських товарів.