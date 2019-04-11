Олександр Лукашенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n120620-lukashenko-zayavlyaie-pro-vykruchuvannya-ruk-rosiieu-v-kremli-z-cym-ne-zgodni.html

Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв дії Росії щодо його країни з санкціями.

Йдеться про дії Росії із закриття ринку для низки білоруських товарів, повідомляє агентство БЕЛТА.

«То одне підприємство закрили, то інше. Потім чи то морква, то чи салат, то чи вже огірки не сподобалися. Чи то у них підозра є, що ми щось поставляємо не звідти. І кожен день відбувається закриття наших підприємств. Нам закривають ринок», — заявив Лукашенко.

Лукашенко також розкритикував уряд Білорусі за те, що він нібито не бачить цієї ситуації.

Пізніше прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не згоден з висловлюванням Лукашенко, повідомляє агентство РІА «Новини».

«Ніякі санкції Росія не запроваджує", — прокоментував Пєсков у четвер.

Варто додати, що вчора Россільгоспнагляд повідомив про введення тимчасових обмежень на поставки в Росію яблук і груш із Білорусі. Причиною вказується надходження з Білорусі плодоовочевої продукції з невстановленим фітосанітарним статусом і фальсифікованими фітосанітарними сертифікатами.

Також в Росії не виключають запровадження заборони на ввезення печериць і полуниці з Білорусі.

Лукашенко також підкреслив, що Білорусь ще рік тому мала закрити на ремонт нафтопровід і нафтопродуктопровід, котрий проходить через територію країни, але не стала цього робити, щоб не завдавати шкоди Росії. Але, за словами Лукашенка, це питання стоїть і зараз на порядку денному. Тому він звернувся до віце-прем'єра із закликом, якщо потрібно, ставити нафтопроводи на ремонт.

«Тому що те добро, яке ми робимо для Російської Федерації, воно нам обертається постійно злом. Там вже знахабніли до такої міри, що починають нам викручувати руки», — підкреслює Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко розповів хто, на його думку, переможе на цьогорічних виборах президента України.