Александр Лукашенко, фото: «Википедия»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил действия России в отношении его страны с санкциями.

Речь идет о действия России по закрытии рынка для ряда беларуских товаров, сообщает агентство БЕЛТА.

«То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок», — заявил Лукашенко.

Лукашенко также раскритиковал правительство Беларуси за то, что оно, якобы, не видит этой ситуации.

Позже пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не согласен с высказыванием Лукашенко, сообщает агентство РИА «Новости».

«Никакие санкции Россия не вводит», — прокомментировал Песков в четверг.

Стоит добавить, что вчера Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на поставки в Россию яблок и груш из Беларуси. Причиной указывается поступление из Беларуси плодоовощной продукции с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами.

Также в России не исключают введения запрета на ввоз шампиньонов и клубники из Беларуси.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь еще год назад должна была закрыть на ремонт нефтепровод и нефтепродуктопровод, идущие через территорию страны, но не стала этого делать, чтобы не наносить ущерб России. Но, по словам Лукашенко, этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня. Поэтому он обратился к вице-премьеру с призывом, если нужно, ставить нефтепроводы на ремонт.

«Потому что-то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — подчеркивает Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко рассказал кто, по его мнению, победит на нынешних выборах президента Украины.