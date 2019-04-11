Курс гривны спрогнозировали в МВФ

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Ракурс

Падение курса гривны к доллару в ближайшем будущем прогнозируют эксперты Международного валютного фонда.

Медленная девальвация гривны продлится до 2024 года. В текущем году курс составит в среднем 28,681 грн за 1 долл., а в 2020 году среднегодовой курс ожидается 29,958 грн за 1 долл. Эти цифры почти соответствуют предыдущим оценкам МВФ от октября 2018 года. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook за апрель.

По оценке представителей фонда, в 2021 году гривна подешевеет до 30,55 грн за доллар, в 2022 году — до 31,01 грн за доллар. В 2023 году 1 долл. в Украине будет стоить 31,47 грн, а в 2024 году гривна будет продолжать падать, и цена 1 долл. ожидается на уровне 31,94 грн. Эксперты прогнозируют, что за эти годы номинальный ВВП Украины в долларах вырастет с 134,89 млрд долл. в 2019 году до 206,73 млрд долл. в 2024 году.

По информации МВФ, сейчас долларовый валовой внутренний продукт Украины достиг 124,6 млрд долл. А в 2017 году он составил 112,13 млрд долл. Случилось это тогда из-за небольшого падения украинской денежной единицы — с 26,6 грн за долл. до 27,19 грн за 1 долл.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что курс доллара в Украине в конце 2019 года вырастет, а 1 долл. будет стоить 28,86 грн. Аналитики утверждают, что в следующем году украинская денежная единица продолжит свое падение. Эксперты ожидают, что в 2020 году 1 долл. будет стоить 30,6 грн.