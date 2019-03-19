Фальшивые гривны: в Нацбанке рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего

Количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривны в 2018 году составило 0,00025% от общего количества наличности, фото: tOrange.biz

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Чаще всего в Украине изымают поддельные банкноты номиналов 500, 200, 100 и 50 грн.

На эти номиналы приходятся 99% изъятых из обращения банкнот, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, поддельные банкноты 500 грн составляют 46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы. Далее следуют 100 грн — 27% и 9% соответственно. На третьем месте — банкноты 50 грн (15% и 3%). 11% изъятых подделок составляют банкноты 200 грн (8% от общей суммы).

По итогам 2018 года в НБУ фиксируют уменьшение вдвое количества поддельных банкнот номиналом 500 и 20 грн, а также уменьшение на 25% количества поддельных банкнот номиналом 50 грн.

В то же время на 17% возросло количество поддельных банкнот номиналом 200 грн и на 13% номиналом 100 грн.

В НБУ отмечают, что в 99% случаев для изготовления поддельных банкнот используют копировальную или компьютерную технику, например струйные и лазерные принтеры. Лишь 1% подделок изготавливают полиграфическим способом.

Сбывают поддельные банкноты чаще всего через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Отмечается, что на 1 млн настоящих банкнот гривны в 2018 году приходилось около 2,5 экземпляра подделок. В 2017 году этот показатель составлял 3,6 поддельные банкноты.

Напомним, в 2017 году на Прикарпатье поймали двух искусных фальшивомонетчиков.