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Ракурс
В Киеве задержали еще одного подозреваемого в поджогах магазинов Roshen

Поджоги магазинов Roshen: в Киеве задержали еще одного подозреваемого (ФОТО)

19 мар 2019, 17:37
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В Киеве задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе столицы.

На месте события 17 марта сотрудники полиции узнали, что свидетели видели двух мужчин, которые облили фасад магазина, подожгли его и скрылись.

В понедельник, 18 марта, полиция вычислила с помощью видеозаписей камер наблюдения одного из злоумышленников. Его задержали, когда он поджег фасад другого магазина Roshen — на Крещатике в Печерском районе Киева.

В Киеве задержали еще одного подозреваемого в поджогах магазинов Roshen

В Киеве задержали еще одного подозреваемого в поджогах магазинов Roshen

Сегодня полиция задержала и его сообщника в поджоге на Оболони. Им оказался неработающий 55-летний уроженец Хмельницкой области. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Напомним, что начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что мужчина, которого подозревают в поджоге двух магазинов Roshen, является «активным участником многочисленных уличных акций, которые проходят в Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации».

Источник: Ракурс


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