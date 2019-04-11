Курс гривні спрогнозували в МВФ

https://racurs.ua/ua/n120619-mvf-sprognozuvav-povilnu-devalvaciu-gryvni-do-2024-roku.html

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Падіння курсу гривні до долара у найближчому майбутньому прогнозують експерти Міжнародного валютного фонду.

Повільна девальвація гривні продовжиться до 2024 року. В поточному році курс становитиме в середньому 28,681 грн за 1 дол., а в 2020 році середньорічний курс очікується 29,958 грн за 1 дол. Ці цифри майже відповідають попереднім оцінкам МВФ від жовтня 2018 року. Про це йдеться в звіті World Economic Outlook за квітень.

За оцінкою представників фонду, у 2021 році гривня подешевшає до 30,55 грн за долар, у 2022 році — до 31,01 грн за долар. У 2023 році 1 дол. в Україні коштуватиме 31,47 грн, а в 2024 році гривня продовжуватиме падати, й ціна 1 дол. очікується на рівні 31,94 грн. Експерти прогнозують, що за ці роки номінальний ВВП України в доларах виросте з 134,89 млрд дол. в 2019 році до 206,73 млрд дол. в 2024 році.

За інформацією МВФ, наразі доларовий валовий внутрішній продукт України досяг 124,6 млрд дол. А в 2017 році він становив 112,13 млрд дол. Сталося це тоді через невеличке падіння української грошової одиниці — з 26,6 грн за дол. до 27,19 грн за 1 дол.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch заявило, що курс долара в Україні наприкінці 2019 року зросте, а 1 дол. коштуватиме 28,86 грн. Аналітики стверджують, що наступного року українська грошова одиниця продовжить своє падіння. Експерти очікують, що в 2020 році 1 дол. коштуватиме 30,6 грн.