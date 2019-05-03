Климкин предложил провести в Украине акцию Бессмертный полк. Фото: ТАСС

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Украинский вариант российской акции «Бессмертный полк» предложил провести глава МИД Павел Климкин. Он считает, что стоит нести портреты украинцев, которых замучили во время сталинских репрессий.

Таким образом министр иностранных дел отреагировал на призыв телеканала «Интер» 9 мая провести в Киеве акцию «Никто не забыт. Ничто не забыто» аналогичную акции «Бессмертный полк», которую проводят в России за правительственные средства. Об этом говорится на странице Климкина в Facebook.

«Дельная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении», — говорится в сообщении.

Так украинский дипломат прокомментировал предложение писателя Андрея Куркова выйти 9 мая на улицы с портретами погибших украинских воинов на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и политических заключенных, которых Российская Федерация удерживает в тюрьмах.

Напомним, в 2019 году иностранные лидеры не приедут в Москву на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, который отмечается в России. В Кремле заявили, что в этом году специально не приглашали никого из иностранных лидеров в Москву на 9 мая.