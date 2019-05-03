Ігор Коломойський дав інтерв’ю Bihus.info. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/ua/n121495-kolomoyskyy-nazvav-viynu-gromadyanskym-konfliktom-a-obrannya-zelenskogo-spilnou-peremogou.html

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Олігарх Ігор Коломойський вважає бойові дії на Донбасі «громадянським конфліктом».

За словами бізнесмена, в Донецькій та Луганській областях «українці воюють з українцями». Коломойський відзначив, що Москва підтримує лише одну із сторін. Магнат упевнений, що якби РФ не підтримувала мешканців ОРДЛО, то конфлікт на Донбасі вже давно було б завершено. Про це він заявив в інтерв’ю Bihus.info.

«Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально, а це громадянський конфлікт», — зазначив він.

Олігарх також заявив, що перемога Володимира Зеленського на виборах президента є спільною перемогою його і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він відзначив, що після виборів йому телефонували багато різних осіб та вітали з перемогою. Коломойський запевнив, що перебуває з Аваковим у постійному контакті, оскільки вони разом «вболівали проти Петра Порошенка».

Попри те, що його бізнес-партнер став новим президентом України, Коломойський не звертатиметься до Зеленського з проханнями.

«Прохання? Так я навіть звертатися до нього не буду, мені нічого від нього не треба. Коломойський самодостатня людина, йому нічого ні від кого не треба. Він ні до кого ніколи ні з якими проханнями не звертався», — заявив бізнесмен.

Прозвучало в інтерв’ю й питання «ПриватБанку». Коломойський заявив, що держава має або повернути йому цю фінансову установу, або надати компенсацію за «незаконну націоналізацію банку».

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що у майбутньому не відмовиться консультувати новообраного президента Володимира Зеленського.