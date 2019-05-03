«Бессмертный полк» в Киеве: полиция применит металлоискатели, рамки и изымать запрещенную символику, фото — Фейсбук

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Полиция Киева готовится к празднованию двух государственных праздников — 8 мая (День памяти и примирения) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

На эти даты в столице подали заявки на проведение нескольких акций. Кроме официальных мероприятий, состоится и марш «Бессмертный полк».

В нем примут участие более 5 тыс. человек, сообщил 3 мая на брифинге в Киеве начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко.

Заявку на проведение марша подала Киевская городская организация ветеранов. Планируется, что он пройдет от станции метро «Арсенальная» до парка Славы с 09.00 до 12.00.

Правопорядок во время марша «Бессмертного полка» будет обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей. Крищенко отметил, что полиция готова применить для обеспечения безопасности металлоискатели и рамки, а также будет изымать запрещенную законом о декоммунизации символику.

«Призываю воздержаться от использования запрещенной коммунистической и нацистской символики. В прошлом году некоторые граждане сознательно провоцировали общество и правоохранителей, создавая конфликтные ситуации», — заявил начальник полиции Киева.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», запрещено использование, распространение и публичное использование коммунистической и нацистской символики, в том числе и георгиевской ленты.

Кроме того, в Киеве заявили и о диаметрально противоположной акции 9 мая. Организаторы «Бессмертного Грута» назвали свой марш контракцией на противодействие пропаганде Кремля.

Его задача — высмеять пророссийских организаторов «Бессмертного полка», сломать концепт танцев на костях, заменив его на юмор и здравый смысл. В этом году акция пройдет сразу в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Николаеве.

В столице участники «Бессмертного Грута» собираются в 10.00 на улице Михаила Омеляновича-Павленко возле офиса «Киевгорстроя». Организаторы призвали киевлян приносить с собой красные маки, сине-желтые ленты и приходить с хорошим настроением.

Сегодня об украинском варианте российской акции «Бессмертный полк» рассказал глава МИД Павел Климкин. Он считает, что на таких маршах стоит нести портреты украинцев, погибших во время сталинских репрессий.