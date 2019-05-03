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Гройсман: За три роки відремонтовано та збудовано 6,8 тис. км українських доріг / Фото: Facebook

Гройсман: За три роки відремонтовано та збудовано 6,8 тис. км українських доріг

3 тра 2019, 16:06
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Дороги в Україні впродовж останніх трьох років ремонтувалися та відбудовувалися швидшими темпами, аніж у попередні роки. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«За три роки маємо конкретний результат — відремонтовано та збудовано 6,8 тис. км українських доріг. Для порівняння, це стільки ж, скільки було зроблено за дев’ять попередніх років», — написав глава уряду.

Також він нагадав, що нині в Україні у розпалі сезон дорожніх робіт.

«І на місцевих дорогах, і на міжнародних трасах можна побачити, як працює дорожня техніка… До 2022 року плануємо з'єднати всі обласні центри хорошими шляхами», — уточнив прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно Гройсман обіцяв, що ямковий ремонт українських доріг поступово замінять капітальним.

Гройсман підрахував, скільки доріг вдалося відремонтувати та збудувати за три роки

Також у квітні почали відновлювати дорогу державного значення М-05 Київ — Одеса. Цю трасу на багатьох ділянках не ремонтували з 70−80-х років минулого століття. На автошляху заплановані поточний та капітальний ремонти.

Джерело: Ракурс


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