Інавгурацію Зеленського можуть провести 19 травня. Фото: Today

https://racurs.ua/ua/n121515-inavguraciu-zelenskogo-mojut-provesty-19-travnya.html

Ракурс

Інавгурацію нового президента України Володимира Зеленського пропонують провести 19 травня.

Проект постанови передали до Верховної ради для подальшого розгляду. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Постанова № 10270 «Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня» була одержана парламентом сьогодні.

Повного тексту наразі немає, однак відомо, що його передали на розгляд комітету з питань правової політики та правосуддя.

Внесення постанови ініціював депутат Сергій Міщенко.

Як відомо, раніше планувалося розглянути призначення дати інавгурації впродовж першого пленарного тижня, який стартує 14 травня. Про це заявила перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко.

Володимир Зеленський випередив чинного президента України Петра Порошенка із відривом — 73.22% проти 24.45%. У другому турі президентських виборів взяли участь майже 18,5 млн громадян.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні результати виборів президента України опублікували в газеті Верховної Ради «Голос України».