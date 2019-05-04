Курс на розпуск Ради: Зеленський наполягає на своїй інавгурації 19 травняhttps://racurs.ua/ua/n121542-kurs-na-rozpusk-rady-zelenskyy-napolyagaie-na-svoyiy-inavguraciyi-19-travnya.htmlРакурс
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський запропонує депутатам Верховної Ради проголосувати за проведення інавгурації 19 травня.
Про це він розповів журналістам під час брифінгу біля Верховної Ради 4 травня.
«Це найголовніше питання, і ми з нього почнемо», — заявив він у будівлі парламенту.
У Раду Зеленський прийшов для консультації зі спікером Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій.
Раніше до Верховної Ради був внесений законопроект, в якому міститься дата інавгурації — 19 травня. Проведення церемонії раніше 27 травня дозволяє обраному президенту розпустити парламент, чого він не виключав в одному зі своїх виступів.
Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що в новообраного президента зберігатиметься можливість розпустити Верховну Раду до 14 червня, а не до 27 травня, як вважає низка експертів.