Boeing зіскочив зі смуги у річку: у мережі з’явилося відео пошкодженого літака, фото — NBC News

https://racurs.ua/ua/n121541-boeing-ziskochyv-zi-smugy-u-richku-u-mereji-z-yavylosya-video-poshkodjenogo-litaka.html

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У мережі з’явилося відео, на якому зображений літак Boeing 737, що впав 4 травня в річку у місті Джексонвілл, штат Флорида.

На кадрах, знятих з повітря, видно частково занурений у воду авіалайнер, поруч з яким знаходяться співробітники рятувальних служб. Також на відео потрапили машини поліції і екстрених служб, які чергують на березі.

Лайнер після посадки затоплений не був. Він перебуває на мілководді і не пошкоджений, місце події оточене.

Літак авіакомпанії Miami Air впав в річку 4 травня. Повідомлялося, що він виконував чартерний рейс з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі і викотився за межі злітно-посадочної смуги у Джексонвіллі. На борту перебували 136 пасажирів і сім членів екіпажу, ніхто з них не загинув, проте 21 людині після події була потрібна госпіталізація.

Відомо, що рейс через грозу перенесли на чотири години і під час негоди пілотам складно було контролювати лайнер. Під час спроби посадити літак на авіабазі літак зісковзнув повз смугу в річку.