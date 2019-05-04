Різані рани і забої: на Житомирщині п’яна жінка вдарила поліцейського. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n121540-rizani-rany-i-zaboyi-na-jytomyrschyni-p-yana-jinka-vdaryla-policeyskogo.html

Ракурс

У Житомирській області в ніч на 4 травня п’яна жінка напала на правоохоронця і вдарила його пляшкою по голові. У 25-річного патрульного виявили різані рани і забої.

Поліцейський підійшов до групи осіб, що розпивали алкоголь у публічному місці. Однак на зауваження містяни зреагували край агресивно. Про це повідомляється у прес-службі управління Нацполіції у Житомирській області.

Так, 32-річна жінка вдарила патрульного скляною пляшкою. На місце події виїхали оперативники, а правоохоронцю на місці надали необхідну медичну допомогу.

Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом вчинення дій, передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Порушницю закону затримали для встановлення обставин. Згідно з законодавством, за скоєне правопорушення жінка може отримати обмеження або позбавлення волі строком до п’яти років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями у Києві нетверезий чоловік напав на поліцейського та поранив його ножем у груди.