Резаные раны и ушибы: в Житомирской области пьяная женщина ударила полицейского. Фото: Інформатор

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Ракурс

В Житомирской области в ночь на 4 мая пьяная женщина напала на полицейского и ударила его бутылкой по голове. У 25-летнего патрульного обнаружили резаные раны и ушибы.

Полицейский подошел к группе лиц, которые распивали алкоголь в общественном месте. Однако, на замечания горожане отреагировали очень агрессивно. Об этом сообщается в пресс-службе управления Нацполиции в Житомирской области.

Так, 32-летняя женщина ударила патрульного стеклянной бутылкой. На место происшествия выехали оперативники, а полицейскому на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Нарушительницу закона задержали для установления обстоятельств. Согласно законодательству, за совершенное правонарушение женщина может получить ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Киеве нетрезвый мужчина напал на полицейского и ранил его ножом в грудь.