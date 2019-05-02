ЧП произошло в Киеве 2 мая. Фото: Информатор

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Ракурс

Нападение на сотрудника полиции произошло в Киеве на Лесном проспекте, 13.

Неадекватный мужчина вчера вечером напал на полицейского и ранил его ножом в грудь. Полицейский не был при исполнении служебных обязанностей. Об этом 2 мая сообщает «Информатор».

Свидетели происшествия рассказали, что нетрезвый мужчина с ножом в руке ходил по двору жилого дома. Навстречу ему шел полицейский, проживающий в доме неподалеку. Милиционер, хоть и не был при исполнении служебных обязанностей, но решил успокоить хулигана. Возникла драка, в ходе которой гражданин ранил полицейского ножом в грудь.

На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции и медики. Выяснилось, что злоумышленник в тот день убегал от правоохранителей на машине Kia Sportage с наклейками службы такси. Он оставил машину возле дома и зашел во двор, где у него возник конфликт с полицейским.

Пострадавшего полицейского госпитализировали с колото-резаной раной. Злоумышленника задержали, он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,23 промилле. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, в апреле в одной из квартир Киева 15-летний подросток устроил резню. Он с ножом набросился на свою мать, а потом и на бабушку.