В Киеве подросток набросился с ножом на мать и бабушку. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Резню в квартире устроил 15-летний подросток в Киеве. Он с ножом набросился на свою мать, а потом и на бабушку.

Пострадавшие попали в больницу, у них множественные ранения головы и тела. Сейчас их состояние стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Инцидент случился в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов. Подросток пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, во время которого он схватился за нож. Сначала во время ссоры он начал бить ножом мать, а потом набросился и на бабушку. Злоумышленника задержали в подъезде его дома.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиция отметили, что эта семья благополучная и на учете службы по делам семьи детей не находилась. Задержанный тоже характеризовался положительно и не попадал в поле зрения правоохранителей. Сейчас с ним работают сотрудники ювенальной превенции, психологи, работники социальных служб и следователи.

Напомним, 11 апреля в поезде Харьков-Херсон" произошла резня на территории Николаевской области. С ножевыми ранениями в больницу в поселок Березнеговатое из местной железнодорожной станции доставили двух мужчин.