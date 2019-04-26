У Києві підліток накинувся з ножем на матір та бабусю. Фото: Нацполіція

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Різанину в квартирі влаштував 15-річний підліток у Києві. Він із ножем накинувся на свою матір, а згодом і на бабусю.

Постраждалі потрапили до лікарні, у них — множинні поранення голови та тіла. Наразі їх стан стабільний, їм надається необхідна медична допомога. Про це 26 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Інцидент трапився на одній із квартир на бульварі Дружби Народів. Підліток пояснив, що між ним та матір’ю виник конфлікт, під час якого він схопився за ніж. Спершу під час сварки він почав бити ножем матір, а потім накинувся й на бабусю. Зловмисника затримали у під’їзді його будинку.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

У поліція відзначили, що ця родина благополучна та на обліках служби сім’ї у справах дітей не перебувала. Затриманий теж характеризувався позитивно та не потрапляв до поля зору правоохоронців. Наразі з ним працюють співробітники ювенальної превенції, психологи, працівники соціальних служб та слідчі.

Нагадаємо, 11 квітня в потязі Харків-Херсон" сталася різанина на території Миколаївської області. З ножовими пораненнями до лікарні в селище Березнегувате з місцевої залізничної станції доставили двох чоловіків.