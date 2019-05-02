НП сталася у Києві 2 травня. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n121441-u-kyievi-netverezyy-cholovik-nojem-poranyv-policeyskogo-foto-video.html

Ракурс

Напад на співробітника поліції стався у Києві на Лісовому проспекті, 13.

Неадекватний чоловік вчора ввечері напав на поліцейського та поранив його ножем у груди. Поліцейський не був при виконанні службових обов’язків. Про це 2 травня повідомляє «Інформатор».

Свідки події розповіли, що нетверезий чоловік із ножем в руці ходив по двору житлового будинку. Назустріч йому йшов поліцейський, який проживає в будинку неподалік. Правоохоронець, хоч і не був при виконанні службових обов’язків, але вирішив заспокоїти хулігана. Виникла бійка, в ході якої громадянин поранив поліцейського ножем у груди.

На місце події прибули екіпажі патрульної поліції та медики. З’ясувалося, що зловмисник того дня втікав від правоохоронців на машині Kia Sportage з наклейками служби таксі. Він залишив машину біля будинку та зайшов у двір, де у нього виник конфлікт із поліцейським.

Постраждалого полісмена госпіталізували з колото-різаною раною. Зловмисника затримали, він пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Прилад показав 1,23 проміле. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, у квітні в одній із квартир Києва 15-річний підліток влаштував різанину. Він із ножем накинувся на свою матір, а згодом і на бабусю.