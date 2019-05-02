«Укроборонпром» закупить у Туреччині тепловізори і засоби спецзв’язку

https://racurs.ua/ua/n121440-ukroboronprom-zakupyt-u-turechchyni-teplovizory-i-zasoby-speczv-yazku.html

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Державний концерн «Укроборонпром» закупить у Туреччині охолоджувальні тепловізори і засоби захищеного зв’язку. Відповідні угоди щодо закупівлі оборонної продукції підприємство уклало під час виставки IDEF'19, яка відбувається у Стамбулі.

Підприємство «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому», домовилося із турецькою компанією Aselsan щодо постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Україна імпортуватиме охолоджувальні тепловізори, які встановлюються на системи керованого протитанкового озброєння. Крім того, домовлено закупити нові партії засобів захищеного радіозв’язку УКХ-діапазону.

Аselsan вже два роки постачає засоби спецзв’язку для ЗСУ. Турецька сторона передає Україні й технологію криптування радіозв’язку, систему управління боєм та створює сервісний центр в Україні для обслуговування систем військового радіозв’язку.

У перший день виставки IDEF'19 «Спецтехноекспорт» парафувало контракт із турецькою державною корпорацією на постачання в Туреччину українських 120-мм ствольних керованих ракет «Конус».

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Раді зареєстрували законопроект про ліквідацію «Укроборонпрому».