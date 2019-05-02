«Укроборонпром» закупит уу Турции тепловизоры и средства спецсвязи

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Государственный концерн «Укроборонпром» закупит у Турции охладительные тепловизоры и средства защищенной связи. Соответствующие соглашения о закупке оборонной продукции предприятие заключило во время выставки IDEF'19, которая проходит в Стамбуле.

Предприятие «Спецтехноэкспорт», входящее в состав «Укроборонпрома», договорилось с турецкой компанией Aselsan относительно поставок товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Украина будет импортировать охладительные тепловизоры, которые устанавливаются на системы управляемого противотанкового вооружения. Кроме того, достигнута договоренность закупить новые партии средств защищенного радиосвязи УКВ-диапазона.

Аselsan уже два года поставляет средства спецсвязи для ВСУ. Турецкая сторона также передает Украине технологию шифрования радиосвязи, систему управления боем и создает сервисный центр в Украине для обслуживания систем военной радиосвязи.

В первый день выставки IDEF'19 предприятие «Спецтехноэкспорт» парафировало контракт с турецкой государственной корпорацией на поставку в Турцию украинских 120-мм ствольных управляемых ракет «Конус».

Напомним, что в конце апреля в Раде зарегистрировали законопроект о ликвидации «Укроборонпрома».