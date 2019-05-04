Boeing соскочил с полосы в реку: в сети появилось видео поврежденного самолета, фото — NBC News

https://racurs.ua/n121541-boeing-soskochil-s-polosy-v-reku-v-seti-poyavilos-video-povrejdennogo-samoleta.html

Ракурс

В сети появилось видео, на котором показан самолет Boeing 737, упавший 4 мая в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

На кадрах, снятых с воздуха, видно частично погруженнный в воду авиалайнер, рядом с которым находятся сотрудники спасательных служб. Также на видео попали машины полиции и экстренных служб, дежурившие на берегу.

Лайнер после посадки затоплен не был. Он находится на мелководье и не поврежден, место происшествия оцеплено.

Самолет авиакомпании Miami Air упал в реку 4 мая. Сообщалось, что он выполнял чартерный рейс из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Джексонвилле. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб, однако 21 человеку после происшествия потребовалась госпитализация.

Известно, что рейс из-за грозы перенесли на четыре часа и во время непогоды пилотам сложно было контролировать лайнер. При попытке посадить самолет на авиабазе самолет соскользнул мимо полосы в реку.