Во Флориде самолет упал в реку, есть раненые. Фото: twitter/SusanChaffin6

https://racurs.ua/n121530-vo-floride-samolet-upal-v-reku-est-ranenye-foto-video.html

Ракурс

В американском штате Флорида самолет Boeing 737 упал в реку. На борту было 143 человека. Из них госпитализировали 21 человека.

Инцидент произошел в Джексонвилле, когда лайнер во время грозы пытался приземлиться на военной базе. Об этом сообщает мэр города Ленни Керри на своей странице в twitter.

У пострадавших не замечены критические травмы и все пассажиры чувствуют себя хорошо. Самолет упал на реку около 9.40 вечера по местному времени.

Лайнер после посадки затоплен не был, а за всеми пассажирами тщательно следили. Самолет находится на мелководье и не поврежден.

После инцидента президент США Дональд Трамп позвонил Керри и предложил городу свою помощь.

Пассажиры самолета отмечают, рейс из-за грозы перенесли на четыре часа и во время непогоды пилотам сложно было контролировать лайнер. Во время попытки посадить самолет на авиабазе летательный аппарат просто соскользнул мимо полосы в реку.

После падения пассажиров на плотах доставили на берег. Компания Boeing связалась с Reutersи заявила, что в курсе об инциденте и собирает о нем информацию.

Ранее сообщалось, что на Boeing подали в суд за умалчивание важной информации.