Пентагон: концлагеря для мусульман используют в Китае. Фото: AZERTAC

https://racurs.ua/n121529-pentagon-konclagerya-dlya-musulman-ispolzuut-v-kitae.html

Ракурс

В Пентагоне заявили, что Китай отправил более 1 млн своих граждан в концлагеря за то, что они мусульмане.

Данное обвинение является одним из самых резких относительно Пекина от США. Об этом сообщает «Голос Америки».

Резонансное заявление сделал Рендалл Шрифер, который отвечает за азиатское направление в Минобороны США, на брифинге в Пентагоне. По его подсчетам, в лагеря Китая поместили от 1 до 3 млн мусульман.

Свой термин «колония» Шрифер обосновывает тем, что масштабы задержания ассоциируются у него с нацисткой Германией, ведь всего в Китае 10 млн уйгуров и процент задержаний огромен.

В США также обвиняют Китай в криминализации многих аспектов культуры и религии в Синцзяне (автономный район на северо-западе Китая). Так, уйгуры не могут давать своим детям уйгурские имена.

В самом Пекине места, в которых содержат задержанных мусульман, называют образовательными центрами, которые якобы направлены на борьбу с исламским экстремизмом.

Как ранее сообщал «Ракурс», Пентагон накануне заявил, что активность Китая в Арктике может стать причиной нарастания военной угрозы в регионе.