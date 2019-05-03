Битва за новые ресурсы: доклад Пентагона о военной угрозе Китая в Арктике / Фото: network.bellona.org

https://racurs.ua/n121519-pentagon-o-voennoy-ugroze-v-arktike-daniya-opasaetsya-interesa-kitaya-k-grenlandii.html

Ракурс

Активность Китая в Арктике может стать причиной нарастания военной угрозы в регионе. Об этом говорится в докладе Министерства обороны США.

В Пентагоне считают, что Пекин стремится получить статус «почти арктического государства». Страна Восточной Азии планирует использовать Северный морской путь, в том числе для реализации военных целей. В июне прошлого года был обнародован программный отчет, где уточняются планы Китая по развитию в Арктике, пишет «Радіо Свобода».

Например, Пекин сможет развивать проект «полярного шелкового пути» — аналог инициативы «Один путь, один пояс», которую продвигает китайский лидер Си Цзиньпин, в связи с глобальным потеплением и таянием льда. Такие намерения Китая в Пентагоне воспринимают как угрозу для Вашингтона и союзников США. Речь идет о Дании, которая опасается интереса Пекина к ее автономной территории Гренландии.

Напомним, температура в Арктике растет в два раза быстрее, чем в других частях планеты. Тающие льды открывают доступ к новым ресурсам и увеличивают период устойчивой навигации. Согласно информации Всемирной метеорологической организации, уже в 2017 году в Арктике был зафиксирован эквивалент сильной жары, когда мощные атлантические ветры принесли в регион теплый и влажный воздух.