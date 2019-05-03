Битва за нові ресурси: доповідь Пентагону про військову загрозу Китаю в Арктиці / Фото: network.bellona.org

https://racurs.ua/ua/n121519-pentagon-pro-viyskovu-zagrozu-v-arktyci-daniya-pobouietsya-interesu-kytau-do-grenlandiyi.html

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Активність Китаю в Арктиці може стати причиною зростання військової загрози в цьому регіоні. Про це йдеться в доповіді Міністерства оборони США.

У Пентагоні вважають, що Пекін прагне набути статусу «майже арктичної держави». Країна Східної Азії планує використовувати Північний морський шлях, зокрема й для реалізації військових цілей. Торік у червні було оприлюднено програмний звіт, де уточнюються плани Китаю щодо розвитку в Арктиці, пише «Радіо Свобода».

Наприклад, Пекін зможе розвивати проект «полярного шовкового шляху» — аналог ініціативи «Один шлях, один пояс», яку просуває китайський лідер Сі Цзіньпін, у зв’язку з глобальним потеплінням і таненням льоду. Такі наміри Китаю у Пентагоні сприймають як загрозу для Вашингтону та союзників США. Йдеться про Данію, яка побоюється інтересу Пекіна до її автономної території Гренландії.

Окрім цього, Китай вважає пріоритетом модернізацію свого флоту шляхом запуску нових атомних підводних човнів. На думку експертів, до 2020 року їх буде 65−70 одиниць.

Нагадаємо, температура в Арктиці зростає удвічі швидше, ніж в інших частинах планети. Танення льодовиків відкриває доступ до ресурсів регіону і збільшує період стійкості навігації. Згідно з інформацією Всесвітньої метеорологічної організації, вже у 2017 році в Арктиці фіксували еквівалент сильної спеки, коли потужні атлантичні вітри принесли до регіону тепле і вологе повітря.