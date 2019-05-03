ООН: У Північній Кореї 10 млн осіб загрожує голод

https://racurs.ua/ua/n121518-oon-u-pivnichniy-koreyi-10-mln-osib-zagrojuie-golod.html

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У Північній Кореї щонайменше 10 млн осіб опинилися під загрозою голоду.

Гуманітарну допомогу для жителів КНДР вже почала збирати Всесвітня продовольча програма (ВВП). Розраховується, що організація зможе допомогу жителям околиць Пхеньяна (столиця). Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Згідно з доповідями ООН, майже 40% жителів КНДР страждають від нестачі продовольства. Дефіцит становить близько 1,4 млн тон продуктів.

Повені і сильна спека призвели до гіршого за останнє десятиліття врожаю, якого не вистачить для забезпечення 25 млн корейців.

За даними ООН, близько 43% жителів КНДР страждають від хронічного недоїдання, а кожна п’ята дитина через це відстає в розвитку. Через поганий врожай державний пайок зменшили і тепер він становить 300 гр. в день.

На думку представника Всесвітньої продовольчої програми, якщо не надати КНДР гуманітарну допомогу, ситуація значно погіршиться. Зараз вони готують продукти для 770,5 тис. жінок та дітей.

Також організація заявила, що, хоча уряд країни витрачає мільярди на ядерну зброю, ВВП не втручається в політику, а просто допомагає всім людям, які опинилися в біді.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним главу КНДР частували пельменями з оленини.