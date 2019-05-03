ООН: В Северной Корее 10 млн человек угрожает голод. Фото: Hyser

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Ракурс

В Северной Корее по меньшей мере 10 млн человек оказались под угрозой голода.

Гуманитарную помощь для жителей КНДР уже начала собирать Всемирная продовольственная программа (ВВП). Рассчитывается, что организация сможет помощь жителям окрестностей Пхеньяна (столица). Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно докладам ООН, почти 40% жителей КНДР страдают от нехватки продовольствия. Дефицит составляет около 1,4 млн тонн продуктов.

Наводнения и сильная жара привели к худшему за последнее десятилетие урожаю, которого не хватит для обеспечения 25 млн корейцев.

По данным ООН, около 43% жителей КНДР страдают от хронического недоедания, а каждый пятый ребенок из-за этого отстает в развитии. Из-за плохого урожая государственный паек уменьшили и теперь он составляет 300 гр. в день.

По мнению представителя Всемирной продовольственной программы, если не оказать КНДР гуманитарную помощь, ситуация значительно усугубится. Сейчас они готовят продукты для 770,5 тыс. женщин и детей.

Также организация заявила, что, хотя правительство страны тратит миллиарды на ядерное оружие, ВВП не вмешивается в политику, а просто помогает всем людям, которые оказались в беде.

Как ранее сообщал «Ракурс», на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным главу КНДР угостили пельменями из оленины.