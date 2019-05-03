Председателю Конституционного суда Шевчуку отказали в визе в США, фото —- Радио Свобода

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Председателю Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в США.

Об этом 3 мая сообщил Центр противодействия коррупции в Фейсбук. Источники этой организации отметили, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены КСУ статьи о незаконном обогащении.

«Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении. Не уверены, что американцы отменят визы другим судьям КС и депутатам, которые требовали убийства незаконного обогащения», — сообщили в Фейсбук Центра.

Напомним, что в марте Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Это произошло после того, как 59 народных депутатов пожаловались в Конституционный суд относительно неконституционности ст. 368−2 Уголовного кодекса. Она предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Отмена этой статьи означает амнистию для около 100 фигурантов расследований НАБУ, которые не сумели объяснить происхождение своих доходов. Наказание за незаконное обогащение было одним из ключевых требований Европейского Союза для отмены визового режима со странами Шенгена для украинцев. Страны-члены Большой семерки (G7) и Всемирный банк резко раскритиковали это решение КСУ.