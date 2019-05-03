Григорий Лепс стал персоной нон грата в Литве / Фото: versiya.info

https://racurs.ua/n121516-litva-zapretila-vezd-rossiyskomu-pevcu-lepsu.html

Ракурс

Григорий Лепс, гражданин РФ, попал в список нежелательных лиц в Литве. Российскому певцу запретили въезд в страну. Последний раз певец посещал Вильнюс в конце марта.

Ранее Лепс стал невъездным в Великобританию и США. В частности, в Соединенных Штатах исполнитель с 2013 году находится в «черном списке» Министерства финансов США, пишет литовское издание Delfi.

«То, что инкриминируют Лепсу в США, служит достаточной причиной для внесения и в наши списки», — объяснил запрет на въезд певца в Литву вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс.

Вашингтон подозревает Лепса в связях с преступной группировкой «Братский круг». Кроме этого, ему отказано во въезде в Израиль. Также в последние годы российского певца лишили права въезда на территорию Украины, поскольку он поддержал аннексию Крыма и террористов на Донбассе.

В Литву Лепсу запретили въезд на основании «акта Магнитского». Документ, который изначально был принят в США, а затем и поддержан в ряде стран Европы, предусматривает применение ограничительных мер в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в России. В частности, им запрещают въезжать в страны, где действует закон, а активы за рубежом подлежат «замораживанию».