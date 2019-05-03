Литва заборонила в’їзд російському співаку Лепсу / Фото: versiya.info

https://racurs.ua/ua/n121516-lytva-zaboronyla-v-yizd-rosiyskomu-spivaku-lepsu.html

Ракурс

Григорій Лепс, громадянин РФ, потрапив до переліку небажаних осіб у Литві. Російському співаку заборонили в’їзд до країни. Востаннє співак відвідував Вільнюс наприкінці березня.

Раніше Лепс став нев’їздним у Велику Британію та США. Зокрема, у Сполучених Штатах виконавець з 2013 році перебуває у «чорному списку» Міністерства фінансів США, пише литовське видання Delfi.

«Те, що інкримінують Лепсу у США, є достатньою причиною внесення і в наші списки», — пояснив заборону на в’їзд співака до Литви віце-міністр закордонних справ країни Дарюс Скусявічюс.

Вашингтон підозрює Лепса у зв’язках зі злочинним угрупуванням «Братський круг». Окрім цього, йому відмовлено у в’їзді в Ізраїль. Також останніми роками російського співака позбавили права в’їжджати на територію України, оскільки він підтримав анексію Криму та терористів на Донбасі.

До Литви Лепсу заборонили в’їзд на підставі «акту Магнітського». Документ, який спочатку ухвалили США, а потім й низка країн Європи, передбачає застосування обмежувальних заходів щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Росії. Зокрема, їм забороняють в’їжджати до країн, де діє закон, а активи за кордоном підлягають «замороженню».